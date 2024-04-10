Одесса, Украина, 10 апреля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В Одессе прогремело несколько взрывов, сообщило 10 апреля киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Иван Шилов ИА Регнум

После взрывов над городом поднимается дым, отметили авторы издания, опубликовав соответствующую фотографию.

Как передавало ИА Регнум, о серии взрывов в Одессе и области украинские СМИ сообщали также вечером 9 апреля и утром 10 апреля. По этим данным, повреждения получили порт в Черноморске и один из железнодорожных мостов в Одессе. Кроме того, публиковались сообщения о прилёте в порту Ильичёвск в Одесской области.

В публикациях напоминается, что 10 апреля — годовщина освобождения Одессы Красной Армией от фашистских захватчиков. Город был оккупирован 16 октября 1941 года и освобождён 10 апреля 1944 года.

Также 10 апреля глава назначенной Киевом Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе. О каком именно объекте идёт речь, он не уточнил.

8 апреля Министерство сообщало, что ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, в том числе по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс киевского режима.