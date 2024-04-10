Одесса, Украина, 10 апреля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. На территории Одессы прозвучал повторный взрыв, сообщает 10 апреля украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что взрывы были слышны в районе посёлка Затока. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 апреля мощный взрыв был слышен в одном из районов Одессы.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.