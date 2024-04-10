Одесса, Украина, 10 апреля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Объект энергетической инфраструктуры в Одессе повреждён в результате взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 10 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под прицелом снова находилась энергетическая инфраструктура», — написал Кипер.

Он отметил, что взрывы прогремели «ночью и с рассветом», под удар попали объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Кипер не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

Ранее о повреждении в результате взрывов объекта энергетической инфраструктуры сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что введены аварийные отключения, кроме того, пожар вспыхнул в городе Очакове.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.