Вашингтон, 10 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден заявил, что рассматривает просьбу властей Австралии прекратить судебное преследование журналиста Джулиана Ассанжа.

кадр из видео Журналист Джулиан Ассанж

Журналисты 10 апреля попросили Байдена прокомментировать обращение Австралии с просьбой закрыть дело против журналиста.

«Мы рассматриваем это», — ответил президент США.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года лондонский суд разрешил Ассанжу, гражданину Австралии, продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США.

Система правосудия Великобритании, потратив 13 лет на то, чтобы принять решение «подождать ещё», на глазах у всего мира превратилась в фарс и посмешище, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Инспирированное Вашингтоном преследование журналиста наносит ущерб институту независимых СМИ и попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека, добавила она.

Журналист с 2019 года после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года, содержится в тюрьме строгого режима. Вашингтон добивается экстрадиции Ассанжа. В США журналисту инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов. Ему предъявлены 18 обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США. Ранее, в 2021 году, журналист перенёс инсульт, а январе 2023 года, по словам супруги Ассанжа Стеллы Морис, у него обострились физические и психологические проблемы.