Лондон, 26 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Высокий суд Лондона 26 марта разрешил основателю Wikileaks журналисту Джулиану Ассанжу продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее его апелляции отклонялись британскими судами.

«У господина Ассанжа есть реальные шансы на успех по трём из девяти оснований для апелляции», — сказано в тексте судебного решения.

Как передавало ИА Регнум, слушания об экстрадиции Ассанжа в США прошли в лондонском суде 20 и 21 февраля. В случае вынесения решения не в его пользу Ассанж мог оспорить его в Европейском суде по правам человека.

Журналист с 2019 года после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года, содержится в тюрьме строгого режима. Вашингтон добивается у Лондона экстрадиции Ассанжа. В США журналисту инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов. Ему предъявлены 18 обвинений, по которым ему грозит в совокупности до 175 лет тюремного заключения.

В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, опираясь на решения британских судов, которые не сочли, что экстрадиция журналиста была бы репрессивной или несправедливой.

В 2021 году журналист перенёс инсульт. В январе 2023 года, по словам супруги Ассанжа Стеллы Морис, у него обострились физические и психологические проблемы. Также Моррис подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, за то, что те не стали возражать против требования США об экстрадиции.