Москва, 26 марта, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Система правосудия Великобритании на глазах у всего мира превратилась в фарс и посмешище, заявила 26 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так она прокомментировала решение Высокого суда Лондона в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа — 26 марта суд разрешил журналисту продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США.

Шведский суд выдал ордер на арест Ассанжа ещё в 2010 году, тогда же Интерпол объявил журналиста в розыск, а арест был произведён британскими властями в 2019 году, напомнила Захарова.

«161 месяц — почти 5 тысяч дней — больше 13 лет британскому правосудию понадобилось, чтобы принять решение… подождать ещё (написано заглавными буквами — Прим. ред.)! Даже если считать с ареста, прошло 60 месяцев — пять лет», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Неясно, чем британские власти занимались всё это время, пока Ассанж жил в пыточных условиях, отметила официальный представитель МИД. Все эти годы понадобились для принятия лишь процедурного решения, подчеркнула она.

«Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс — посмешище на глазах у всего мира. Всё это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции», — отметила Захарова.

На куполе центрального уголовного суда Лондона установлена статуя Фемиды, и смотрит она в сторону Америки, а Ассанж, посвятивший жизнь раскрытию тайн британских и американских спецслужб, становится жертвой «продажной британской лже-Фемиды», написала официальный представитель МИД.

Инспирированное Вашингтоном преследование журналиста наносит ущерб институту независимых СМИ и попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, слушания об экстрадиции Ассанжа в США прошли в лондонском суде 20 и 21 февраля. Журналист с 2019 года после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года, содержится в тюрьме строгого режима. Вашингтон добивается у Лондона экстрадиции Ассанжа. В США журналисту инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов. Ему предъявлены 18 обвинений, по которым ему грозит в совокупности до 175 лет тюремного заключения.

В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США. Ранее, в 2021 году, журналист перенёс инсульт, а январе 2023 года, по словам супруги Ассанжа Стеллы Морис, у него обострились физические и психологические проблемы.