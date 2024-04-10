Москва, 10 апреля, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11% и достигла 74,8 млн. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Центра изучения питания домашних животных, ссылаясь на результаты собственного исследования.

Алексей Куденко /РИА Новости

Отмечается, что исследование проводилось в 2023 году Центром изучения питания и благополучия животных и исследовательской компанией Ipsos. В результате были опрошены жители городов и сельских поселений России в формате репрезентативной выборки на уровне федеральных округов и городских кластеров. Проведены 7718 телефонных интервью мужчин и женщин старше 16 лет.

Согласно данным исследования, в России растёт количество домохозяйств, что способствует увеличению численности домашних питомцев. По состоянию на 2023 год популяция домашних животных в России достигла 74,8 млн, что на 11,3 млн (11%) больше, чем тремя годами ранее. В частности, численность кошек в 2023 году составила 49,2 млн, что на 25% больше, чем в 2020 году, а численность собак — 25,5 млн, что на 7% больше.

По данным центра, 56% семей в России имеют домашних животных. Хозяевами домашних животных являются 68 млн жителей РФ старше 14 лет. В 11% домохозяйств есть только собака, в 30% — только кошка, а 16% домохозяйств являются владельцами и кошек, и собак.

Россия сохраняет третье место в мире по количеству кошек, а по количеству собак занимает четвертую строчку.

В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. В таких городах кошка и собака есть у 57% семей, в то время как в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, в Москве — 42%.

Основным препятствием к заведению питомца остается фактор недостатка времени для ухода за ним. По данным опроса, 19% респондентов полагают, что им не хватит времени на уход за кошкой, а 28% выбирают эту причину, говоря о том, почему они не заводят собаку. Нехватка места в квартире также является важным препятствием к заведению собаки (20%) и кошки (11%). Нелюбовь к домашним животным занимает третью строчку: к кошкам — 13%, к собакам — 8%.

Жители России воспринимают домашнего питомца как члена семьи (42% владельцев кошек и 34% хозяев собак), как друга (26% и 36%) либо ребёнка (19% и 16%). Лишь 13% владельцев кошек и 14% хозяев собак считают их просто животными. Это соотношение практически не изменилось по сравнению с 2020 годом.

Более осознанным становится выбор рациона питания. Жители России продолжают отдавать предпочтение полнорационным кормам промышленного производства. За три года их использование увеличилось с 81% до 86% среди хозяев кошек и с 53% до 60% среди владельцев собак.

«Чаще всего кошек россияне подбирают на улице или берут в «добрые руки» (40%), на втором месте рождение животного дома (18%), на третьем — покупка или подарок знакомых (14%). Собаки же появляются в доме после приобретения в питомнике или у заводчика (27%), их подбирают на улице (24%), берут у знакомых либо получают щенка в подарок (по 14%)», — говорится в исследовании.

Отмечается, что Россия остается кошачьей страной, поскольку в стране кошек вдвое больше, чем собак. Увеличивается число семей, имеющих более одной кошки. Две трети домашних кошек живут в городах, остальные обитают в сельской местности. Их содержат 30,5 млн семей.

Самыми популярными породами кошек в России являются британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сиамская, мейн-кун и сибирская. Самые популярные клички — Мурка, Васька, Буся, Барсик.

Более половины домашних собак проживает в городах (61% от всех популяции), а 39% — в сельской местности. Их содержат 17,8 млн семей. Наиболее популярными породами в России остаются немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка, чихуахуа, йоркширский терьер и сибирская лайка. Самые популярные клички — Шарик, Жужа, Найда, Арчи, Рекс.

Породистых питомцев стало больше: 60% против 54% в 2020 году.

Согласно исследованию, самую популярную кошку в России зовут Муся, её возраст от одного года до семи лет, они проживает в городе, беспородная, здоровая и нестерилизованная. Её кормят кормом промышленного производства, она получает лакомства со стола и специальные продукты. Хозяевами её является семейная пара, которая считает её членом семьи.

Самую популярную собаку в России зовут Рекс, ее возраст от одного года до семи лет. Это немецкая овчарка, живёт в городе. Он не стерилизован, питается кормом промышленного производства и домашней едой, получает лакомства со стола и специальные продукты. Хозяевами является семейная пара, которая считает его другом и компаньоном.

Как передавало ИА Регнум, глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что опасные заболевания, например бешенство и туберкулёз, может получить человек от собаки. Поэтому пренебрегать вакцинацией и гигиеной питомцев собаководы не должны. Самая надёжная защита — регулярная вакцинация собак, заключил кинолог и призвал собаководов заботиться о здоровье животных и консультироваться с ветеринарами.

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева, комментируя опрос властей Новосибирской области о допустимости убийства бездомных животных, высказала мнение о том, что в России необходимо решить вопрос с перепроизводством животных-компаньонов, иначе их убийства будут продолжаться постоянно.

Дмитриева напомнила, что в 2018 году в России был принят закон, который положил конец практике регулирования численности бездомных животных с помощью умерщвления. Но в июле 2023 года были приняты поправки, которые позволили регионам самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. В результате в ряде регионов, таких как Бурятия, Тыва, Забайкалье, Чукотка, Астраханская и Магаданская области, были приняты законы об умерщвлении собак в приютах. Этот тренд докатился и до Новосибирской области.

В свою очередь, специалист по коммуникациям общественной организации «Голоса за животных» Людмила Зайцева отметила, что проблему бездомных животных решит только комплексный подход: чипирование, стерилизация, штрафы для нерадивых владельцев за выброс животных, налоги и штрафы для заводчиков, которые в целях наживы плодят новое поголовье породных собак и кошек, тем самым прямо и косвенно влияя на количество бездомных животных. Необходима также просветительская работа с призывом стерилизовать питомцев и разбирать животных из приютов.