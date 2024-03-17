Москва, 17 марта, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Опасные заболевания, например бешенство и туберкулёз, может получить человек от собаки. Поэтому пренебрегать вакцинацией и гигиеной питомцев собаководы не должны, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаём, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулёзом», — сказал «РИА Новости» Голубев.

Самая опасная болезнь — бешенство, оно не лечится и чревато смертельным исходом. Заражение происходит через слюну больного животного, поэтому для непривитой собаки опасны такие встречи.

Лишаём питомец может заразиться при контакте с больной собакой или с подстилкой, на которой лежало заражённое животное. Эту кожную болезнь вызывает грибок, который довольно быстро размножается. Он провоцирует зуд и выпадение шерсти. От собаки может заразиться и человек.

Туберкулёз можно тоже получить от собаки, добавил специалист. Животные заражаются через мясо больного животного или воздушно-капельным путём. Через фекалии происходит заражение птичьим типом туберкулёза.

Несоблюдение правил личной гигиены грозит человеку заражением эхинококкозом, который вызывают ленточные черви рода Echinococcus. У людей при этом заболевании поражаются печень, лёгкие, мышцы, кости.

Самая надёжная защита — регулярная вакцинация собак, заключил кинолог и призвал собаководов заботиться о здоровье животных и консультироваться с ветеринарами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ветеринарный врач Ангелина Сиротина рассказала, что выявленный у бродячих собак в Индии грибок Candida auris, устойчивый к лекарствам, угрожает жителям жарких стран с высокой влажностью, но не россиянам. В России он может быть опасен людям и животным с ослабленным иммунитетом.