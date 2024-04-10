Москва, 10 апреля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Следующий выход космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба в открытый космос запланирован на 25–26 апреля, сообщил 10 апреля «Роскосмос».

Госкорпорация «Роскосмос»/Telegram Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб

9 апреля была выполнена подготовка оборудования намеченных к проведению экспериментов, а также оценка уровня физической готовности космонавтов, сказано в сообщении.

«(Проведена. — Прим. ред.) подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-62), запланированному на 25–26 апреля — подготовка оборудования экспериментов», — отмечается в опубликованном корпорацией отчёте о деятельности космонавтов за 9 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта корабль «Союз МС-25» прибыл на Международную космическую станцию. На станцию прибыли Олег Новицкий, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская и Трейси Дайсон, их встретили прибывшие на МКС ранее Кононенко, Чуб и пять других космонавтов.

6 апреля спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане. На землю вернулись Василевская, Новицкий и Лорел О’Хара. Утром 6 апреля корабль отстыковался от модуля «Рассвет», его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.