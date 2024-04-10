Москва, 10 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Работы в пострадавшей от паводков Оренбургской области идут круглосуточно, сообщили 10 апреля в Министерстве строительства и ЖКХ России.

РИА Новости

«Работа ведётся в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее сформировать решения по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что в муниципальных образованиях области будут сформированы комиссии для оперативной оценки ущерба.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880741" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Оренбург, посёлок Заречный

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что все дома, которые пострадали в результате паводка в Оренбургской области, будут обследованы.

Также министр отметил, что жители Оренбургской области смогут провести ремонт жилья с помощью муниципалитета или самостоятельно либо получат компенсацию. По его словам, жители, чьё жилье будет признано полностью утраченным, получат компенсацию в размере 68,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Президент Владимир Путин продолжает постоянно получать информацию о ситуации в зоне паводков, 10 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.