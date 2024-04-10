Орск, Оренбургская область, 10 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Жители Оренбургской области смогут провести ремонт жилья с помощью муниципалитета или самостоятельно либо получат компенсацию. Об этом 10 апреля сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на встрече с жителями Орска.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Там, где процедура ремонта, будут происходить выплаты. Житель принимает решение: сам ли он будет делать или примет решение работать с муниципалитетом», — сказал Файзуллин.

Он добавил, что жители, чьё жилье будет признано полностью утраченным, получат компенсацию в размере 68,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля Файзуллин по поручению президента Владимира Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области. В Минстрое отметили, что ключевые задачи поездки министра — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент решил отправить Файзуллина в командировку после телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, который доложил о борьбе с паводком и его последствиях, а также об оказании помощи пострадавшим жителям.

В Оренбургской области в связи с паводком объявлен режим ЧС федерального характера. В Оренбурге объявлена частичная эвакуация, уровень воды в реке Урал утром 10 апреля поднялся до отметки 996 см при опасной отметке в 930 см. Затоплено 2392 участка и 1910 домов.