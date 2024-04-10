Москва, 10 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжает постоянно получать информацию о ситуации в зоне паводков. Об этом 10 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

«Путин продолжает работать в Кремле, идёт постоянное получение информации о делах в зоне затопления», — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас принимаются меры по оказанию помощи людям, которые оказались в зоне затопления, а также тем, к чьим домам приближается вода.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что пока нет точных данных о возможном посещении Путиным регионов, пострадавших от паводка. Глава государства и так координирует работу всех ветвей власти в борьбе со стихийным бедствием.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что Путину ежедневно докладывают об обстановке с паводками в регионе.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин 10 апреля сообщил, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасные отметки, вода продолжает прибывать. Он отметил, что опасной отметкой считается 930 см, но уже зафиксирован подъём воды в Урале до 996 см. В городе затоплено 2392 участка и 1910 домов, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

МЧС 9 апреля сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.