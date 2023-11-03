Вашингтон, 3 ноября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В ходе боевых действия на территории Украины в рядах ВСУ погибло более 500 граждан США. Об этом 2 ноября рассказал американский наёмник Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 510 американцев были убиты, ещё несколько человек получили ранения», — сказал он.

Вандайк уточнил, что в составе воюющих за Киев формирований наёмников помимо американцев погибали и жители стран Европы.

По мнению наёмника, украинское командование слишком поздно начало контрнаступление, из-за чего ВСУ приходится атаковать хорошо подготовленные линии обороны Вооружённых сил России.

«Сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные. Всё идёт не так хорошо, как мы надеялись», — пожаловался он.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Daily Telegraph 15 сентября написала, что воюющие на Украине на стороне ВСУ иностранные наёмники начали убивать друг друга на почве конфликтов. По данным издания, в составе Интернационального легиона украинской теробороны воюют лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.

На Украине 4 сентября погиб колумбийский наёмник Алехандро Эррера, ранее служивший в правоохранительных органах Колумбии и воевавший за украинские войска. По предварительной информации, он погиб во время ракетного обстрела.