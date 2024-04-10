Вашингтон, 10 апреля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Вашингтону давно пора отказаться от ханжества и перестать апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов в заявлении, опубликованном пресс-службой российской дипмиссии.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Как нам жить, определимся сами», — заявил дипломат журналистам, отвечая на вопрос касательно мероприятия в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, приуроченного к годовщине ареста публициста Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

По мнению Антонова, гибридная война продолжается и её задачи понятны: разрушить единство российского общества, применить набивший оскомину принцип «разделяй и властвуй».

«Вашингтону давно пора отказаться от ханжества и перестать апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости. Авторитет США как цитадели демократии сильно потускнел», — считает российский дипломат.

Антонов также добавил, что американским политикам и чиновникам нужно перестать пиариться за счёт шельмования России, а лучше заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены собственного народа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля 2023 года суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене и распространении фейков про российскую армию. Также судья назначил ему штраф в размере 400 тыс. рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет.

По данным следствия, Кара-Мурза, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), на протяжении нескольких лет оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, которая расценивается как направленная против безопасности России. За услуги он получал 30 тыс. долларов в месяц. Вину подсудимый не признал.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон потребовал освободить Кара-Мурзу из тюрьмы с целью пройти срочное лечение. Дипломат выступил с соответствующим заявлением после встречи в Лондоне с супругой и матерью заключённого, имеющего российское и британское гражданство.