Москва, 10 апреля, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Расчёты беспилотников ZALA группировки российских войск «Юг» уничтожили на донецком направлении артиллерийскую установку ВСУ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«В ходе разведки с воздуха расчётом БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения была обнаружена замаскированная артиллерийская установка украинских националистов. <…> Профессионально и грамотно управляя барражирующими боеприпасами, операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику. Завершив боевую работу, расчёты БПЛА оперативно свернулись и переместились в безопасный район», — отметили в ведомстве.

Российский боец с позывным Длинный рассказал, что артиллерия ВСУ открыла маскировочную сеть установки для атаки. В течение 15–20 минут «Ланцет» отработал по цели. Артустановка M777 после детонации боекомплекта загорелась, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта стало известно, что бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили ещё один танк M1A1SA Abrams производства США. Экипаж боевой машины пытался спрятать её среди деревьев, однако оператор российского барражирующего БПЛА «Ланцет» сумел произвести точное попадание. Кроме того, противник потерял до 295 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов ВСУ.

Российский экипаж самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С» победил в дуэли американскую гаубицу M777 украинских войск. На уничтожение одной цели выдаётся десять снарядов, хотя для поражения цели хватает трёх — пяти, отметил наводчик САУ с позывным Юрич.