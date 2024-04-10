Москва, 10 апреля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии уничтожил на правом берегу Днепра в Херсонской области расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» российской группировки войск «Днепр», сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Уточняется, что разведчики зафиксировали движение в окопах на передней линии на контролируемом ВСУ правом берегу реки, боевики готовились к ротации.

«Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Расчёт установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их», — пояснили в Минобороны.

По данным объективного контроля, всего были ликвидированы четыре транспортных средства с пехотой противника. После выполнения боевой задачи расчёт ПТРК поменял позицию во избежание ответного удара.

Как сообщало ИА Регнум, при попытке приблизиться к левому берегу Днепра российские военные уничтожили пять лодок ВСУ. Противник передвигался по реке в ночное время. В ходе операции потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ «Паладин», гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

В течение суток на авдеевском направлении украинская армия потеряла 375 военных, на донецком — 370 бойцов и на купянском — 30. Также противник лишился двух боевых машин пехоты, трёх боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США и 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Кроме того, российские военные отразили 11 контратак ВСУ в районах Красногоровки, сёл Первомайское, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка в ДНР.