Херсон, 6 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пять лодок ВСУ при их попытке приблизиться к левому берегу Днепра. Ликвидацию произвели военные группировки «Днепр» на херсонском направлении.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В ночное время вёлся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными беспилотниками в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ «Паладин», гаубицы M777, Д-20 и Д-30», — сообщили в Минобороны России.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля экипажи российских тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили на правом берегу Днепра пункты временной дислокации и личный состав ВСУ. Поддержку в наведении и корректировке огня обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов, в результате поражения пунктов и укреплений украинские войска понесли потери в живой силе, подчеркнули в Минобороны России.