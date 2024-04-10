Лондон, 10 апреля, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Странам НАТО необходимо с осторожностью относиться к позициям России, поскольку Москва может использовать переговоры по Украине для перевооружения. Об этом заявил в интервью британской радиостанции LBC заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

РИА Новости/ Владимир Трефилов

«России нельзя доверять. Даже если они со временем начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу», — сказал он.

Замгенсека НАТО добавил, что Украина самостоятельно будет принимать решение о начале переговоров с Россией.

По словам Джоанэ, со временем Украина станет членом НАТО. При этом точные сроки вступления страны в альянс он называть не стал, отметив, что сейчас у альянса есть «моральная и юридическая обязанность поддерживать Украину», так как победа России может побудить Москву к дальнейшей экспансии, считает он.

Джоанэ заявил, что мир вступил в эпоху конкуренции великих держав. Экс-президент США Дональд Трамп по итогам выборов в ноябре надеется вернуться в Белый дом, и он понимает, что НАТО способствует обеспечению безопасности в Европе, заключил замгенсека.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине и никогда не отказывалась от диалога по стабильности. При этом переговоры должны быть основаны на реальности, подчеркнул глава государства.

В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта заявил, что Киев последовательно отказывается от переговоров, СВО будет продолжена.