Санкт-Петербург, 10 апреля, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Мужчину и троих его малолетних детей обнаружили полицейские в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге. Мальчиков в возрасте от двух до шести лет изъяли и определили в больницу. Проводится проверка по факту ненадлежащего воспитания и содержания детей. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Yaroslav Igoshin Подвал жилого дома

В полицию Петербурга 9 апреля заявили, что в подвале дома по адресу Московское шоссе, 14 живёт мужчина с детьми двух, четырёх и шести лет.

Полицейские установили, что в антисанитарных условиях подвала дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки», — добавили правоохранители.

По информации РЕН ТВ, мужчина воспитывает сыновей самостоятельно, до этого они жили с матерью. Женщина переехала к новому сожителю в Самару, дети захотели остаться с отцом.

Как сообщало ИА Регнум, находившуюся в федеральном розыске семью с двумя детьми из Ярославской области нашли в шалаше в Тульской области. Они жили в лесу почти год.

Девочки в возрасте десяти и 12 лет спали на одной кровати с мужчиной, который не является их отцом. Школу и поликлинику дети не посещали. Суд ограничил мать в родительских правах, дети проходят реабилитацию.

В январе 2024 года уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области направил запросы в органы опеки, чтобы установить личность женщины, которая в прямом эфире в неадекватном состоянии ругалась матом и кричала на свою трёхлетнюю дочь. Знакомая девушки рассказала, что та часто оставляет дочь дома одну, ходит по барам и приводит домой мужчин.