Волгоград, 31 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В Волгоградской области уполномоченный по правам ребёнка направил запросы в органы опеки, чтобы установить личность женщины, которая в прямом эфире стрима в неадекватном состоянии ругалась матом и кричала на свою трёхлетнюю дочь, сообщили 31 января «Газете.Ru» в аппарате детского омбудсмена.

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«30 января 2024 года в интернет-пространстве появилась видеоинформация о женщине по имени Анастасия, находящейся в не совсем адекватном состоянии и выражающейся нецензурной бранью — возможно, в адрес дочери. Уполномоченным направлены запросы в органы социальной защиты с целью установления личности женщины, её места нахождения, обследования условий жизни семьи», — информировали в аппарате омбудсмена.

Там уточнили, что после получения полной информации будет рассмотрен вопрос о возможных и необходимых мерах работы с данной семьёй. Ситуация находится под контролем уполномоченного по правам ребёнка в Волгоградской области.

В свою очередь знакомая девушки по имени Дарья рассказала, что та часто оставляет свою дочь дома одну, ходит по барам, выпивает, приводит каждый день разных мужчин домой.

«Один раз бросила ребёнка с подругой, сказав, будто бы она пойдёт по делам и придёт. В итоге её не было трое суток и трубки она не брала. У неё за такой образ жизни забрали первого ребёнка», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года полицейские приехали к жительнице Ленинска-Кузнецкого, которая в соцсетях угрожала избить своего четырёхмесячного сына после ссоры с его отцом. Мальчика и его старшую сестру забрали из семьи и поместили в больницу.

Ранее жительница Приморского края изрезала своего двухлетнего сына осколком бутылки после того, как поссорилась с сожителем. Женщина хотела убить ребёнка и таким образом отомстить мужчине. Свои действия она сняла на видео и отправила запись подруге. Та сразу же обратилась в полицию. Мальчика успели спасти и передать врачам, женщину задержали. Ребёнка у неё забрали согласно постановлению отдела опеки и попечительства.