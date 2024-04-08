Тула, 8 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Находившуюся в федеральном розыске семью с двумя детьми из Ярославской области нашли в шалаше в Тульской области, сообщил 8 апреля уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Семья жила в лесу в течение 11 месяцев, разыскивали её полгода, сказано в сообщении в Telegram-канале омбудсмена.

«Шалаш представлял из себя самодельное строение, стены состояли из фанеры, крыша — кусок линолеума. Пищеприготовление осуществлялось на костре, санитарно-гигиенические процедуры проводились в тазу, воду грели на огне», — отмечено в сообщении.

Девочки в возрасте 10 и 12 лет спали на одной кровати с мужчиной, который не является их отцом, рассказал также омбудсмен. Школу и поликлинику дети не посещали. Суд ограничил мать в родительских правах, дети проходят реабилитацию, добавил Крупин.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области направил запросы в органы опеки, чтобы установить личность женщины, которая в прямом эфире в неадекватном состоянии ругалась матом и кричала на свою трёхлетнюю дочь. Знакомая девушки рассказала, что та часто оставляет дочь дома одну, ходит по барам и приводит домой мужчин.

В ноябре 2023 года полицейские приехали к жительнице Ленинска-Кузнецкого, которая в соцсетях угрожала избить своего четырёхмесячного сына после ссоры с его отцом. Мальчика и его старшую сестру забрали из семьи и поместили в больницу.