Киев, 7 марта, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы в период с апреля по май 2024 года. Документ 7 марта опубликовали на сайте украинского лидера.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

В указе говорится, что увольнение в запас коснётся тех, чей срок службы истёк за время военного конфликта, но его продлили. Под демобилизацию попадают бойцы ВСУ, а также военнослужащие остальных военных формирований.

Зеленский также поручил ведомствам, где служат срочники, обеспечить их безопасное возвращение с фронта.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 26 февраля подписал закон о демобилизации срочников. В этом документе не говорилось о сроках увольнения в запас. Закон также предусматривает, что у демобилизованных будет год отсрочки от новой мобилизации.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в декабре 2023 года заявил, что демобилизация в стране будет неуместна, пока действует режим военного положения. Он допустил, что вместо неё бойцам ВСУ, дадут возможность отдохнуть или ввести частичную демобилизацию.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 27 февраля сообщил о тяжёлом положении в ВСУ после того, как провалилось их контрнаступление. Министр отметил, что украинское командование пытается стабилизировать фронт, бросая на передовую оставшиеся резервы.