Киев, 9 апреля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Министерство спорта Украины освободило футболистов пяти клубов от мобилизации. Об этом 9 апреля сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА Регнум

В список вошли клубы «Динамо», «Шахтёр», «Днепр-1», «Кривбасс» и «Оболонь».

Отмечается, что приказ украинского минспорта датирован 27 марта, и пока неизвестно, будет ли он пересмотрен. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил составить «более справедливый» список предприятий, имеющих право оформлять сотрудникам бронь от мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля министерство культуры Украины признало «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием. Получение этого статуса даст половине сотрудников возможность получить бронь от призыва в ряды ВСУ.

Ранее аналогичный статус был предоставлен и сотрудникам так называемого телемарафона — информационной программы, которая транслируется одновременно по всем телеканалам Украины.

В апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее сообщил, что украинские организации смогут за деньги освободить половину сотрудников от военной службы. Предприятиям, которые решат «забронировать» работника, потребуется выплачивать ежемесячный сбор, включающий 1,5% от зарплаты плюс дополнительно фиксированную ставку в размере 20 тысяч гривен (около 47,5 тыс. рублей).