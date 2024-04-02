Киев, 3 апреля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Украинские организации смогут за деньги освободить половину своих сотрудников от военной службы, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация.

Иван Шилов REGNUM Гривна

По его словам, в Раде уже разрабатывается соответствующая модель. Указанный механизм предполагает, что предприятиям, которые желают забронировать своего работника, потребуется выплачивать ежемесячный сбор, включающий 1,5% от зарплаты плюс дополнительно фиксированную ставку в размере 20 тысяч гривен ($500).

Такие компании также должны не иметь налоговой задолженности. Каждому сотруднику, которого за деньги освободили от службы, присвоят «зеленый QR-код» в качестве подтверждения бронирования. При этом у сотрудника не появится права выезжать за рубеж.

В бизнес-ассоциации уточнили, что на Украине в различных отраслях зарезервировано около 540 тысяч работников, подлежащих мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) проинформировал о том, что кабинет министров Украины намерен привязать отсрочку от мобилизации к уровню заработной платы.

Он уточнил, что бронь должны получить лица, зарабатывающие от 35 тыс. гривен (порядка $916) и уплачивающие налог на доходы физических лиц свыше 6,3 тыс. гривен (порядка $165 долларов). Кроме того, такие работники должны уплачивать единый социальный налог в размере свыше 7,7 тыс. гривен (порядка $201 доллара).

Парламентарий также подчеркнул, что киевский режим хочет предоставить отсрочку от мобилизации чиновникам категории А, рабочим предприятий оборонно-промышленного комплекса и поставщиков для ВСУ, а также полицейским, операторам связи и работникам топливно-энергетического комплекса.

2 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Он также отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных. Согласно нововведению, лица, попавшие ранее в указанную категорию, в течение девяти месяцев будут обязаны проходить повторную проверку врачебной комиссии. После этого их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».