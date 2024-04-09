Оренбург, 9 апреля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В Оренбурге зазвучала сирена — это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна, заявил 9 апреля мэр города Сергей Салмин в своём Telegram-канале.

Telegram-канал главы Оренбурга Сергея Салмина

«Внимание, оренбуржцы! В 19:00 (17:00 мск) в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», — написал он.

Мэр Оренбурга предупредил, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдёт затопление новых территорий.

«Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды. Прямо сейчас нужно собрать документы и ценные вещи. Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили», — призвал он.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области по состоянию на 8:00 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населённых пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок.

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Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе уже звучала сирена. Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Самары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

По словам пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка. Жителям регионов, пострадавших от паводка, оказывается помощь федеральными и местными службами, а также волонтёрами, с населением ведётся прямой диалог, развёрнуты горячие линии, отметил он.