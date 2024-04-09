Оренбург, 9 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов и более 12 тысяч приусадебных участков, сообщила 9 апреля пресс-служба правительства региона в своём Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«По состоянию на 8:00 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населённых пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок», — говорится в сообщении.

Также оренбургские власти информировали, что для движения транспортных средств закрыто 44 мостовых сооружения, движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

«Существует угроза перелива на 7 участках 3 федеральных автодорог, ситуация находится на особом контроле», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, правительство региона предупредило, что на предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара от 5 см до 40 см. В зоне возможного подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населённые пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная Роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе прозвучала сирена. Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Самары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

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Власти Оренбурга 9 апреля призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. О превентивной эвакуации жителей отдельных районов объявили и власти Кургана.

По словам пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка. Жителям регионов, пострадавших от паводка, оказывается помощь федеральными и местными службами, а также волонтёрами, с населением ведётся прямой диалог, развёрнуты горячие линии, отметил он.