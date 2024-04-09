Оренбург, 9 апреля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. Сообщение об этом опубликовано 9 апреля в Telegram-канале городской администрации.

Кирилл Лебедев/ТАСС

В 10:40 по местному времени (08:40 мск) в Оренбурге прозвучала сирена. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Урал по состоянию на 08:00 составлял 897 см при опасной отметке в 930 см.

«Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — призвали в мэрии.

Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Сакмары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

Ранее в мэрии сообщили, что за минувшие сутки вода в Урале поднялась на 25 см, а в Сакмаре у Татарской Каргалы — на 22 см. Уровень воды в реке Сакмара составляет 805 см при опасном значении в 870 см. Подъём воды ожидается 9 апреля, а 10 апреля он достигнет пика.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Оренбургской области предупредили о возможном подтоплении ещё более 2 тыс. жилых домов. По состоянию на вечер 8 апреля в центральной части региона было подтоплено 19 населённых пунктов, на востоке — 11 населённых пунктов, на западе — 25.

Город Орск частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. В регионе действует режим ЧС федерального уровня. Мэр Василий Козупица сообщил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Эвакуацию жителей объявили в посёлке Лесоторговый.

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков в пострадавших от них регионах.