Вильнюс, 9 апреля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В Литве подал в отставку глава министерства образования Гинтаутас Якштас, ранее выступавший за закрытие государственных русских школ и перевод общеобразовательных школ с русским языком обучения на литовский.

(сс) Augustas Didžgalvis Глава министерства образования Литвы Гинтаутас Якштас

«С просьбой об отставке с поста министра я обратился к главе правительства Ингриде Шимоните», — сообщил Якштас журналистам.

Отмечается, что ранее министра критиковали за введение промежуточной предэкзаменационной проверки знаний для учеников старших классов, непрохождение которой грозило недопуском к госэкзамену, а результат проверки влиял на оценки в аттестате.

Как передавало ИА Регнум, в начале января Якштас заявил, что в правительстве ищут способы, как закрыть русские школы, чтобы не нарушать закон. Он считает, что в стране вскоре не будет образования на русском языке.

Якштас отмечал, что образование на русском языке в Литве может быть постепенно прекращено, в стране останутся только школы национальных меньшинств, где преподавание ведётся на языках Европейского союза или дружественных Литве стран.

По словам министра, поводом для поиска способов закрыть русские школы якобы стал случай в русскоязычной школе Вильнюса, где двое подростков стреляли в своего одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.

Перед этим советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович заявляла, что общеобразовательные школы страны с преподаванием на польском и литовском языках должны обеспечить учащимся, которые выбрали в качестве второго иностранного языка русский, возможность завершить курс обучения.

В министерстве образования Литвы при этом отмечали, что ситуация, когда почти 70% школьников выбирают русский язык как второй иностранный, «ненормальна». В ведомстве заявляли, что решающее влияние при выборе второго иностранного языка на своих детей оказывают родители, поэтому именно с ними следует вести работу для изменения ситуации.

В Литве русский язык в качестве второго иностранного изучают почти три четверти школьников 6–12-х классов — около 110 тысяч учеников.