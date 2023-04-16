Вильнюс, 16 апреля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Общеобразовательные школы Литвы с преподаванием на польском и литовском языках должны обеспечить учащимся, которые выбрали в качестве второго иностранного языка русский, возможность завершить курс обучения. Об этом 16 апреля заявила советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Немалая часть учащихся ранее уже сделала выбор второго иностранного языка в пользу русского. Необходимо обеспечить преемственность обучения, чтобы они могли завершить программу курса», — приводит агентство ELTA её слова.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила преподавать польский язык как второй иностранный в школах, где в данном качестве преподаётся русский язык. Она сообщила о нехватке учителей иностранных языков, а также потребовала от школ расширить предложение по изучению второго иностранного языка. По её словам, у детей должен быть «лучший выбор».

При этом Шимоните рассказала, что выучила русский, играя с другими детьми во дворе. Она также призналась, что знание русского языка пригодилось ей в жизни.

В министерстве образования Литвы посчитали «ненормальным», что почти 70% школьников выбирают русский язык как второй иностранный. Глава ведомства Юргита Шюгждинене предположила, что «выбор в пользу русского языка будет становиться все меньшим». Решающее влияние при выборе второго иностранного языка на своих детей оказывают родители, поэтому с ними следует вести работу для изменения ситуации, сказала она. По данным ведомства, в прошлом учебном году выбор в пользу русского языка сократился с 81% до 77%, в настоящее время — до 68%. Напомним, в Литве русский язык в качестве второго иностранного изучают три четверти школьников 6–12-х классов — около 110 тысяч учеников.