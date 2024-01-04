Вильнюс, 4 января, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас ищет «законные» способы закрыть русскоязычные школы, сообщает 4 января портал Delfi. lt.

Иван Шилов ИА Регнум

Якштас отметил, что образование на русском языке в Литве может быть постепенно прекращено, в стране останутся только школы национальных меньшинств, где преподавание ведётся на языках Европейского союза или дружественных Литве стран, сообщает издание.

По словам министра, поводом для поиска способов закрыть русские школы якобы стал случай в русскоязычной школе Вильнюса, где двое подростков стреляли в своего одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович заявляла, что общеобразовательные школы страны с преподаванием на польском и литовском языках должны обеспечить учащимся, которые выбрали в качестве второго иностранного языка русский, возможность завершить курс обучения.

В министерстве образования Литвы при этом отмечали, что ситуация, когда почти 70% школьников выбирают русский язык как второй иностранный, «ненормальна». В ведомстве заявляли, что решающее влияние при выборе второго иностранного языка на своих детей оказывают родители, поэтому именно с ними следует вести работу для изменения ситуации.

В Литве русский язык в качестве второго иностранного изучают почти три четверти школьников 6–12-х классов — около 110 тысяч учеников.