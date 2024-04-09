Москва, 9 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 апреля провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили сложную паводковую обстановку в приграничных регионах РФ и Казахстана, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Профильные службы обеих стран совместно ведут мониторинг ситуации и реализуют скоординированные меры реагирования, отметила пресс-служба.

«Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования. Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу», — сказано в сообщении.

Путин и Токаев также обсудили ряд двусторонних, международных и региональных вопросов, в том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана — в ОДКБ, отметила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков в пострадавших от них регионах.

По состоянию на вечер 8 апреля в центральной части Оренбургской области было подтоплено 19 населённых пунктов, на востоке — 11 населённых пунктов, на западе — 25. Город Орск частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал. В регионе действует режим ЧС федерального уровня. Глава Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок самым многоводным за всю историю наблюдений.

В подтопленных регионах вода идёт на спад, заявило МЧС вечером 8 апреля. Власти Оренбурга 9 апреля призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. О превентивной эвакуации жителей отдельных районов объявила и администрация Кургана.