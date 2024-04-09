Космодром «Восточный», Амурская область, 9 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, запланированный на 9 апреля, отменён.

Роскосмос Медиа/ТАСС Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» на стартовом комплексе космодрома Восточный

«Выдана команда отбой пуска», — сказал комментатор на стартовой площадке на космодроме.

Пуск отложили как минимум на 24 часа.

«Руководителям работ — подготовится к стоянке 24 часа», — объявили на космодроме.

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Как передавало ИА Регнум, накануне в «Роскосмосе» подтвердили, что пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на вторник, 9 апреля. Ранее ракеты этого семейства летали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Так, лёгкая «Ангара-1.2» отправилась с космодрома 9 июля 2014 года, а 23 декабря того же года прошёл старт тяжёлой «Ангары-А5». Всего за последние десять лет с Плесецка стартовало шесть ракет «Ангара».

На стартовый стол космодрома Восточный ракету вывезли 26 марта. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, запуск ракеты-носителя «Ангара» перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.

В феврале Борисов анонсировал создание в России ракеты, способной стартовать не только с космодрома. По его словам, сотрудники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт государственной корпорации «Роскосмос») занимаются разработкой многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса. У такой ракеты, как и у перспективной ракеты «Амур-СПГ», будет предусмотрено многоразовое использование. Предполагается, что они обе будут базироваться на космодроме Восточный. Создание ракеты ведётся не только в интересах народного хозяйства, на неё также возлагает определённые ожидания Министерство обороны, добавил Борисов.