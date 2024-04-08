Севастополь, 9 апреля, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города. Так он объяснил происхождение «громких звуков», которые были слышны в Севастополе.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«В городе всё спокойно. Инфраструктура не пострадала», — написал в своём Telegram-канале губернатор.

Он призвал доверять официальной информации, а не каналам и соцсетям, которые преследуют цель вызвать панику.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области в ночь на 9 апреля объявили опасность атаки беспилотников.

В Воронежской области 7 апреля также объявляли об опасности атаки дронов. Подобный режим вводили 5 апреля. Кроме того, опасность атаки беспилотников действовала на территории Воронежской области 4 апреля чуть более часа.

Ночью 5 апреля российские военные нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата в Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областях.