Одесса, Украина, 8 апреля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Логистически-транспортный объект получил повреждения в Одесской области. Об этом 8 апреля сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил Кипер, ночью в Одесской области было зафиксировано появление беспилотников. В Одесском районе повреждён логистически-транспортный объект и АЗС. Пострадавших среди граждан нет.

Вечером 7 апреля в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, действовал режим воздушной тревоги. Ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Одессе и области. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Одесской области звучал около 35 минут.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Киевской области в ночь на 8 апреля. Воздушная тревога на момент взрывов была объявлена в Киевской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Позднее сирены прозвучали в Ровненской и Днепропетровской областях.

Украинские СМИ 7 апреля сообщили о взрыве в Кривом Роге, сработала система ПВО. В тот же день в силах обороны юга ВСУ заявили о пожаре в Одессе после взрывов, прогремевших в городе в ночь на воскресенье. Повреждения получили административное и техническое здания.