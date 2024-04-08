Вашингтон, 9 апреля, 2024, 00:12 — ИА Регнум. В информационном поле от России не исходит большой активности ради оказания влияния с помощью фейков, такие усилия исходят от Запада. Об этом заявил американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск, отвечая на вопрос о якобы деятельности России, связанной с «фейковыми аккаунтами».

Emily Shanklin Илон Маск

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американский предприниматель Илон Маск согласился с точкой зрения бизнесмена Дэвида Сакса о том, что в США лгут, распространяя информацию о ситуации на Украине и о причинах начала конфликта. Сакс в соцсети Х написал, что в США утверждают об отсутствии возможности заключить мир, хотя на самом деле отвергаются многочисленные варианты урегулирования ситуации путём переговоров.

«Точно», — прокомментировал Маск публикацию бизнесмена.

По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, Илон Маск продолжит подвергаться атакам за свою борьбу с цензурой. Ранее миллиардер в соцсети Х написал, что американские граждане не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. Маск добавил, что он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.