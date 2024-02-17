Москва, 17 февраля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск продолжит подвергаться атакам за свою борьбу с цензурой, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Они только начали свою охоту, Илон», — написал Медведев в соцсети Х, отвечая на публикацию предпринимателя о том, что он и его компании подверглись атакам после отменены цензуры в указанной соцсети.

Ранее Маск заявил, что американские граждане не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США.

Маск добавил, что он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.

Как сообщало ИА Регнум, на Западе предпочитают скрывать правду об украинском конфликте и контрнаступлении ВСУ. Об этом в 2023 году заявлял американский инвестор Дэвид Сакс.

Илона Маска возмутили данные о «приказе» президента США Джо Байдена ограничить в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена) распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Президент России Владимир Путин не потерпит поражения в конфликте на Украине, заявил Маск.