Вашингтон, 18 февраля, 2024, 05:56 — ИА Регнум. В США лгут, распространяя информацию о ситуации на Украине и о причинах начала конфликта, заявил американский миллиардер Илон Маск, выразив согласие с соответствующей точкой зрения бизнесмена Дэвида Сакса.

ИА REGNUM Фейк

«Конфликт на Украине основан на лжи о том, как он начался, как идёт и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что конфликт делает НАТО сильнее, хотя на самом деле истощает её», — написал Сакс в соцсети Х.

Также в США, по его словам, утверждают об отсутствии возможности заключить мир, хотя на самом деле отвергаются многочисленные варианты урегулирования ситуации путём переговоров.

«Точно», — прокомментировал Маск публикацию бизнесмена.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Маск написал в соцсети Х, что американское общество так и не понимает даже крошечной доли мощи государственно-промышленного комплекса цензуры. Миллиардер добавил, что он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.

Президент России Владимир Путин назвал правду лучшим оружием против лжи и пропаганды, отвечая на вопрос французской журналистки Кристель Нэан. Таким образом глава государства объяснил решение западных стран запретить вещание российских телеканалов. У России много друзей на Западе, но власти в этих странах навязывают им стереотипы и пытаются лишить возможности думать самостоятельно, сказал Путин.