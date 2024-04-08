Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Положение в затопленном Орске пока ещё остаётся сложным, хотя большая вода пошла на спад. Об этом написали в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Иван Шилов ИА Регнум Прорыв защитной дамбы в Орске

Борьба с паводком и его последствиями продолжается. Подтоплено 6987 жилых домов, эвакуировано 2467 человек (в том числе 704 ребёнка). Организованы 16 пунктов временного размещения, в них разместили 1455 человек, из них 223 ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в ближайшие сутки в Оренбургской области может подтопить ещё 2003 жилых дома, 2,4 тыс. приусадебных участков в 35 населённых пунктах на территории десяти городских округов и муниципальных районов, предупредили в правительстве региона.

Уровень воды в реке Урал у города приближается к опасной отметке. По прогнозам, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться. Находящихся в зоне подтопления жителей Оренбурга предупредили о необходимости покинуть дома.

8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками.

По последним данным, в центральной части региона подтоплено 19 населённых пунктов, на востоке — 11 населённых пунктов, на западе — 25.

Выплаты пострадавшим в Оренбургской области до конца недели получат 16 тыс. человек, заверил 8 апреля губернатор региона Денис Паслер.