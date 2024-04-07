Москва, 7 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины за прошедшие сутки на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― южнодонецком и херсонском ― превысили 160 бойцов. Об этом 7 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны», ― доложил военный.

Под огонь российских сил украинские военные попали в районах Никольского и Старомайорского в ДНР.

Также российские военные отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного и уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

В результате украинская армия потеряла до 135 военнослужащих на южнодонецком направлении, на херсонском направлении потери превысили 25 бойцов.

Кроме того, ВСУ лишились танка, десяти автомобилей, трёх гаубиц американского производства М777, двух Д-30 и 122-миллиметровой самоходной артустановки «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее украинская армия потеряла на трёх направлениях в зоне спецоперации — донецком, южнодонецком, херсонском — до 575 военных. Также ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, восьми автомобилей, САУ М109 Paladin, гаубицы М777, четырёх САУ «Гвоздика» и противотанковой пушки «Рапира».

Российские военные нанесли удары по позициям украинской армии в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР. В запорожской и Херсонской областях под огнём российских сил оказались позиции 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты.

Главком ВСУ Александр Сырский 6 апреля заявил, что обстановка в зоне спецоперации для Вооружённых сил Украины остаётся сложной на всех участках фронта. При этом на трёх участках она стала катастрофической.

Он уточнил, что речь идёт об авдеевском направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки. По словам Сырского, самые ожесточённые бои идут в районах Первомайского, Водяного и Часова Яра.