Москва, 8 апреля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Популярный сервис компании Google — Looker Studio — стали использовать мошенники для обмана российских пользователей. Об этом рассказали «Известиям» в компании F. A. C. C. T.

Иван Шилов ИА REGNUM

Специалисты отметили, что для России это новая схема. Мошенники построили её на уязвимостях Looker Studio, инструмента, предназначенного для сведения данных в удобные отчёты. Осенью 2023 года проблему выявили исследователи из компании Checkpoint.

Потенциальным жертвам приходят электронные письма с сообщением о выплатах или компенсациях. Ссылка в письме ведёт на Google-презентацию с единственным слайдом, перенаправляющим пользователя на мошеннический ресурс.

По словам руководителя отдела анализа сетевого трафика и машинного обучения F. A. C. C. T. Антона Афонина, внешне письмо от мошенников ничем не отличается от рассылки Looker Studio. Более того, оно отправлено через сервер компании Google.

Google пока не приняла меры для нейтрализации этой схемы, и пользователям нужно сохранять бдительность, чтобы не попасться на уловку мошенников. Насторожить их должно уже само обещание выплаты, например слайд «к получению 28 тыс. рублей». Затем мошенники предлагают выбрать банк, который якобы переведёт деньги, однако домены на предложенных сайтах не соответствуют оригиналам, пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее следователь МВД, подполковник юстиции Софья Чулкова предупредила, что телефонные мошенники активизировали попытки обмана россиян под видом «Госуслуг», хотя продолжают также звонить от имени банков и сотовых операторов. Она отметила, что подлинные рассылки от портала «Госуслуги» всегда являются уведомительными и не требуют переходов на какой-либо интернет-ресурс.

Число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев мошенничества, причём заказчики зачастую находятся на Украине, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в недавнем интервью журналисту Павлу Зарубину.