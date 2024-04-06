Санкт-Петербург, 6 апреля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. В последнее время телефонные мошенники в Санкт-Петербурге активизировали попытки обмана россиян под видом «Госуслуг», хотя и продолжают звонки от имени банков и сотовых операторов. Об этом 6 апреля рассказала следователь ГСУ регионального главка МВД подполковник юстиции Софья Чулкова.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

Как отметила в беседе с «РИА Новости» следователь, мошенники продолжают звонить россиянам от лица банков или правоохранителей, якобы расследующих дела по операциям с их счетами.

«Но появились и новые преступные схемы: сейчас набирает обороты мошенничество под видом предоставления государственных услуг якобы через соответствующий портал», — заявила она.

В ходе такого вида мошенничества на мобильном телефон при звонке мошенников высвечивается логотип «Госуслуг», используемый также ими и при рассылке смс-сообщений, уточнила Чулкова.

«В данный момент развивается преступная схема с фишинговыми ссылками, которые ведут якобы на портал государственных услуг либо на «сайт» какого-либо госучреждения. При этом у мошенников могут быть разные цели — от получения доступа к персональным данным гражданина для его обмана до использования его личного кабинета в других преступных схемах, поскольку на некоторых интернет-ресурсах необходима авторизация через портал «Госуслуги», — заметила она.

Следователь рекомендовала для того, чтобы не стать жертвой мошенников, обращать внимание на то, что подлинные рассылки от портала «Госуслуги» всегда являются уведомительными и не требуют переходов на какой-либо интернет-ресурс.

«Реальные сотрудники портала «Госуслуги» никогда не совершают телефонных звонков в адрес его пользователей», — подчеркнула Чулкова.

По её словам, также интернет-мошенники в Петербурге занимаются продажей любых несуществующих товаров, которые перестали ввозить на территорию России, через профильные сайты.

«В моём производстве было уголовное дело о продаже игровых приставок. Поскольку их поставки в Россию тогда ограничили, предприимчивые граждане разработали преступную схему, позволяющую продать товар, не продавая его», — пояснила она.

После размещения на сайте объявления о продаже приставок мошенники предлагали потенциальным покупателям создать электронные кошельки для их оплаты и помощь в их регистрации. Попавшиеся на их уловку потерпевшие получали подтверждающие письма, схожие с уведомлениями, которые приходят при официальном создании электронного кошелька, хотя на самом деле это был подконтрольный мошенникам счёт, уточнила следователь.

Чулкова также рассказала об использовании мошенниками в Петербурге для обмана сервиса по поиску попутчиков для поездки. По мнению следователя, из-за активного противостояния интернет-мошенничеству со стороны правоохранителей такие преступники будут продолжать изыскивать новые способы обмана россиян.

Они уже используют для попыток обмана имитацию голоса близких родственников или руководителей по работе и не прекращают звонки якобы от сотовых операторов о необходимости продлить договор на использование сим-карты, уточнила Чулкова.

«Единственный способ оградить себя от этой разновидности мошенничества заключается в том, чтобы просто не вступать ни в разговоры, ни в переписку с теми, кто представляется менеджером банка, специалистом в области сотовой связи или сотрудником правоохранительных органов. Возможно, это не вполне вежливо, зато эффективно», — резюмировала она.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля «Тинькофф Защита» раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества. В ходе него мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих преступников.

Федеральная служба безопасности 27 марта предупредила россиян о представляющихся её сотрудниками мошенниках. В спецслужбе напомнили, что уведомление гражданину о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично.