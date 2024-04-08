Оренбург, 8 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области присутствует угроза перелива паводковых вод на семи участках федеральных трасс. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на семи участках трёх федеральных автодорог, ситуация на особом контроле», — уточнили представители властей.

В пресс-службе добавили, что на время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений.

Вместе с тем в правительстве области добавили, что за сутки вода ушла из 311 жилых домов, 733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей.

«По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — уточнили в региональном правительстве.

По данным властей области, из зоны паводков эвакуировано 6127 человек, включая 1476 детей. Большую часть людей направили в 33 пункта временного размещения.

Кроме того, из зон затопления эвакуировано порядка 570 голов сельскохозяйственных животных.

Как передавало ИА Регнум, начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков заявил, что к подготовке к весеннему половодью есть вопросы, весеннее половодье в регионе изначально прогнозировалось как аномальное.

Минобороны России по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера оказывает помощь жителям региона в борьбе с паводком. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы.

В свою очередь замглавы МЧС России Виктор Яцуценко информировал, что количество подтопленных в условиях весеннего половодья жилых домов будет расти. Он отметил, что в Тюмени затопление угрожает целым микрорайонам, МЧС стягивает туда силы. В этом районе усилят тяжёлую авиацию для доставки грузов и эвакуации людей.

Яцуценко также заявил, что на Урале и в Поволжье никогда прежде не фиксировали столь мощного половодья, обстановка в этих регионах достаточно сложная. Замминистра отметил, что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками в Оренбургской области. Российский лидер дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым.