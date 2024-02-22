Минск, 22 февраля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112–114 тыс. человек. Об этом 22 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава белорусского минобороны Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше 17 (тысяч. ― Прим. ред.)», ― сказал он.

При этом он подчеркнул, что нынешняя обстановка не требует наращивания сил на границе с Украиной.

«Не требует», ― подчеркнул министр.

Хренин отметил, что ранее группировка силовых структур на украинской границе была выше.

«Для нас больше угроза со стороны диверсионных групп, которые идут со стороны Украины», — отметил Хренин.

Он также заверил, что Белоруссия не будет церемониться в случае нарушения воздушных границ. По его словам, в таком случае силы противовоздушной обороны Белоруссии будут сбивать иностранные воздушные суда.

Глава минобороны добавил, что под видом учений НАТО могут создаваться ударные группировки, на что Минск даст адекватный ответ.

Как сообщало ИА Регнум, замкомандира бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии Вадим Бобилевич 5 февраля заявил об усилении охраны на южном направлении на границе с Украиной. По его словам, отправленный туда спецназ обеспечили всем необходимым вооружением и техникой.

Председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов 1 ноября прошлого года заявил, что украинские войска сосредоточили в направлении Белоруссии группировку численностью до 120 тысяч военнослужащих, 17 тысяч человек из этого числа привлекают для усиления охраны границы. Он добавил, что силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Молостов отметил, что Киев также привлекает добровольческие формирования для задач у границы с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 февраля заявил, что ситуация возле границ России и Белоруссии неспокойная, в непосредственной близости от них НАТО в рамках своих военных операций в Европеразметило 32 тысячи военных. Он уточнил, что речь идёт о более чем 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолётах и вертолётах.