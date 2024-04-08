Москва, 8 апреля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Транзитная подстанция «Лосево» в Харькове получила повреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

AP/TASS

«В Харькове поражена транзитная подстанция «Лосево». Свет снова погас по всему городу. Остановлено метро», — приводит агентства слова источника.

Ранее Financial Times со ссылкой на представителей киевского режима сообщило, что несколько электростанций на территории Украины, в том числе в Харьковской области, были почти полностью уничтожены.

По словам представителей украинских властей, ущерб, который был нанесён объектам электроэнергетики за последнее время, «хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов».

Как передавало ИА Регнум, компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении объектов энергетики в Одесской области в ночь на 5 апреля.

Отмечалось, что в Одесской области повреждение получила часть оборудования. При этом перебоев с подачей электричества потребителям не было. Компания заявила, что объекты пострадали в результате атаки.

Также «Укрэнерго» сообщила, что произошли технические повреждения в электросетях в Харьковской области.

В свою очередь официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в течение недели российские военные нанесли 39 групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе энергетическим, не уточняя регионы. Как отметил представитель Минобороны, удары российские военные нанесли в ответ на атаки ВСУ на энергетические и нефтегазовые объекты в России.