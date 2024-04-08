Вашингтон, 8 апреля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Несколько электростанций на территории Украины, в том числе в Харьковской области, были почти полностью уничтожены, пишет Financial Times со ссылкой на представителей киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области… были почти полностью разрушены», — пишет газета.

По словам представителей киевского режима, ущерб, который был нанесён объектам электроэнергетики за последнее время, «хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 марта Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины с использованием дронов, крылатых ракет и гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Целями ударов стали ДнепроГЭС, Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Змиевская ГРЭС, ТЭЦ-3 в Харьковской области, а также крупнейшая электростанция Западной Украины — Бурштынская ТЭС.

Утром того же дня СМИ сообщали о массовых отключениях электричества, воды и интернета во многих регионах Украины.

5 апреля компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении объектов энергетики в Одесской области. Также в компании сообщили, что произошли технические повреждения в электросетях в Харьковской области. В регионе с пяти утра действовали графики почасовых отключений, а с семи утра «Укрэнерго» применила аварийные отключения.