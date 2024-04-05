Одесса, Украина, 5 апреля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении объектов энергетики в Одесской области в ночь на 5 апреля.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Отмечается, что в Одесской области повреждение получила часть оборудования. При этом перебоев с подачей электричества потребителям не было. Компания заявила, что объекты пострадали в результате атаки.

Также «Укрэнерго» сообщила, что произошли технические повреждения в электросетях в Харьковской области. В регионе с пяти утра действовали графики почасовых отключений, а с семи утра «Укрэнерго» применила аварийные отключения. Без света остались 550 тысяч потребителей, работу электротранспорта частично остановили.

Минобороны не сообщало о нанесении ударов по объектам в Одесской и Харьковской областях.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в течение недели российские военные нанесли 39 групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе энергетическим, не уточняя регионы. Как отметил представитель Минобороны, удары российские военные нанесли в ответ на атаки ВСУ на энергетические и нефтегазовые объекты в России.

Украинские СМИ утром 5 апреля сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях. Метрополитен в Харькове приостановил работу, которая позже возобновилась.