Москва, 8 апреля, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Ростех» усовершенствует помеховые патроны, которые применяются российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщил журналистам директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ростех»

Он уточнил, что модернизация проводится с учётом анализа информации о новейших зенитных ракетных комплексах (ЗРК), поступающих на вооружение ВСУ.

«Сейчас объемы заказов растут, мы выполняем их в полном объеме. Конечно же, наши специалисты работают над модернизацией изделий, для этого в том числе анализируется информация о новейших системах поражения, которые использует противник», — сказал Оздоев в интервью ТАСС.

Директор комплекса напомнил, что «Ростех» поставляет в войска более 20 типов помеховых патронов различного калибра, которые в зависимости от целей обеспечивают тепловую (инфракрасную), противолазерную, противорадиолокационную или комбинированную защиту. Он отметил, что применение таких средств позволяет самолётам, вертолётам и наземной технике уклоняться от высокоточного оружия противника.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года «Ростех» объявил о создании комплекса связи с искусственным интеллектом (ИИ) для самолётов пятого поколения. Его разработали специалисты холдинга «Росэлектроника», входящего в состав этой корпорации.

Применение указанного комплекса позволяет повысить качество связи между воздушными судами и наземными комплексами. Он работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, используя технологию когнитивного радио.

В начале марта «Ростех» проинформировал о поставке Вооружённым силам России комплексов «Гроза», которые предназначены для борьбы с FPV-дронам (First Person View — «вид от первого лица»). В организации подчеркнули, что система прошла все необходимые проверки и испытания.