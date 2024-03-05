Москва, 5 марта, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Ростех» создала и начала поставлять Вооружённым силам России комплексы «Гроза», предназначенные для борьбы с FPV-дронам (First Person View — «вид от первого лица»). Об этом 5 марта сообщила пресс-служба госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что специалисты входящего в «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» разработали и начали серийное производство комплекса противодействия беспилотникам.

«Новое изделие получило название «Гроза.04. К» и предназначено для борьбы с дронами типа FPV… Первая партия уже направлена в войска», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новинка прошла все необходимые проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с этим видом беспилотников.

Гендиректор НПО «Квант» Андрей Кондрашов, слова которого привела пресс-служба, рассказал, что коллективу предприятия поставили задачу по созданию такого комплекса в августе 2023 года и уже осенью Минобороны получило их первую партию.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Telegram-канал «Военкоры «Русской Весны» сообщил, что пёс по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских военных на херсонском направлении. Собака вцепилась зубами в очередной украинский FPV-дрон и погибла, не позволив атаковать позиции армии России.

Военные российской группировки «Центр» 23 февраля увернулись от пикирующего в их сторону украинского FPV-дрона в Авдеевке. В результате этого все военнослужащие, находившиеся в автомобиле, смогли его покинуть.