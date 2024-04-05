Киев, 5 апреля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. В районе города Часова Яра в ДНР сложилась очень тяжёлая ситуация для украинской армии. Это признал представитель восточного командования ВСУ Андрей Задубинный, его слова 4 апреля процитировало агентство Reuters.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ситуация там очень сложная, боевые действия продолжаются», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Вооружённые силы России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вышли к жилой застройке. Он подчеркнул, что российские военные выбили украинскую армию из нескольких крупных и «особым образом» оборудованных опорных пунктов, уничтожив несколько сотен украинских бойцов, включая элитные подразделения.

Военный эксперт Андрей Марочко 4 апреля написал о попытках командования ВСУ превратить Часов Яр в сплошной укрепрайон. По его информации, в центре города не осталось практически ни одного здания, которое бы украинские бойцы не использовали в военных целях.

Кимаковский 2 апреля сообщил о взятии армией России под огневой контроль ведущих в Часов Яр дорог. Он уточнил, что город из-за этого начал терять стратегическое значение для украинских войск, для которых он с 2014 года был важным логистическим хабом.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 1 апреля назвал ситуацию у Часова Яра самой опасной на фронте для украинских войск. Он также признал, что ВСУ несут большие потери на других направления в зоне спецоперации.