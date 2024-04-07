Братислава, 8 апреля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Запад может наказать Словакию за то, что граждане республики избрали президентом страны Петера Пеллегрини, открыто выступающего за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия киевскому режиму. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе обращения к нации 7 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Нам необходимо учитывать возможное наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пелегрини, а не Ивана Корчока, который без колебаний проводил словацкие батальоны на Украину», — указал Фицо в видеоролике, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России организации).

Роберт Фицо напомнил, что в сентябре 2023 года Европейский союз не поддержал Словакию после победы партии «Курс — социальная демократия» на парламентских выборах в республике.

Премьер-министр также предупредил, что Словакия после прошедших в стране президентских выборов может лишиться выплат из фондов Евросоюза из-за возможного политического решения Европейской комиссии.

Как передавало ИА Регнум, представитель правящей партии «Курс — социальная демократия» Петер Пеллегрини одержал победу во втором туре президентских выборов в Словакии, получив более 1,4 миллиона голосов (53,12%). Его оппонент, экс-глава министерства иностранных дел страны Иван Корчок, представляющий либеральную оппозицию, получил 46,88%.

Пеллегрини в ходе встречи со сторонниками и журналистами после победы на выборах пообещал отстаивать интересы Словакии и подчеркнул, что Братислава будет выступать на стороне мира и противостоять возникновению вооружённых конфликтов.